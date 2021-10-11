Кыргызстан победил в международном арбитражном суде по делу MegaCom

Вынесено окончательное арбитражное решение по делу Penwell Business Limited против Кыргызстана. Об этом сообщает Центр судебного представительства кабинета министров.

В соответствии с решением требования истца о компенсации в $298 миллионов были отклонены составом арбитража в полном объеме. В частности, суд постановил, что при осуществлении инвестиций в Кыргызстане истец неоднократно прибегал к коррупционным практикам как с помощью местных партнеров, так и напрямую.

«Это первый случай за 30-летнюю историю независимого Кыргызстана, когда в исковых требованиях иностранного инвестора было отказано в полном объеме на основании имевших место коррупционных практик. Решение служит сигналом о том, что КР открыта для добросовестных иностранных инвестиций, совершаемых с соблюдением требований кыргызского законодательства», — говорится в сообщении.

Напомним, что офшорная компания Penwell Business Ltd инициировала международное арбитражное разбирательство против Кыргызстана в июле 2017 года. Она утверждала, что власти страны якобы экспроприировали ее инвестиции в ОсОО «БиМоКом» (торговая марка MegaCom).

В суде Кыргызстан представляли как специалисты Центра судебного представительства, так и юристы международной фирмы Willkie Farr & Gallagher LLP.