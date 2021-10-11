18:24
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Власть

Кыргызстан победил в международном арбитражном суде по делу MegaCom

Вынесено окончательное арбитражное решение по делу Penwell Business Limited против Кыргызстана. Об этом сообщает Центр судебного представительства кабинета министров.

В соответствии с решением требования истца о компенсации в $298 миллионов были отклонены составом арбитража в полном объеме. В частности, суд постановил, что при осуществлении инвестиций в Кыргызстане истец неоднократно прибегал к коррупционным практикам как с помощью местных партнеров, так и напрямую.

«Это первый случай за 30-летнюю историю независимого Кыргызстана, когда в исковых требованиях иностранного инвестора было отказано в полном объеме на основании имевших место коррупционных практик. Решение служит сигналом о том, что КР открыта для добросовестных иностранных инвестиций, совершаемых с соблюдением требований кыргызского законодательства», — говорится в сообщении.

Напомним, что офшорная компания Penwell Business Ltd инициировала международное арбитражное разбирательство против Кыргызстана в июле 2017 года. Она утверждала, что власти страны якобы экспроприировали ее инвестиции в ОсОО «БиМоКом» (торговая марка MegaCom).

В суде Кыргызстан представляли как специалисты Центра судебного представительства, так и юристы международной фирмы Willkie Farr & Gallagher LLP.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210003/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
Торохан Жунусбеков ушел с поста советника директора MegaCom
Кабинет министров хочет продать акции 32 государственных объектов. Каких?
Торохан Жунусбеков решил продолжить агитацию за Садыра Жапарова. Взял отпуск
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom
Депутат предложил продать MegaCom и два государственных телеканала
Билим министрлиги MegaCom компаниясына ыраазычылык билдирди
Tekebayev’s case. Azimbek Beknazarov initiated nationalization of MegaCom
Дело MegaCom. Адвокат просит пересмотреть дело по новым обстоятельствам
Пресечен факт незаконного использования номеров и оборудования GSM-модемов
Дело MegaCom. Адвокаты Алмазбека Абекова так и не обратились в Комитет ООН
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Шереметьево: комментарий посольства&nbsp;КР в&nbsp;России Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: комментарий посольства КР в России
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Депутат призвал таможенников обратиться к&nbsp;Райымбеку Матраимову за&nbsp;советом Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общ...
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
17:55
В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления