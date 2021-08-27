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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что армия их защитит

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел новые жилые дома для 84 семей в селе Максат Лейлекского района, пострадавшего в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле.

6 мая в ходе посещения региона он отмечал, что ни один местный житель не останется без помощи и необходимой поддержки со стороны государства.

Выступая перед местными жителями, Садыр Жапаров поздравил всех с наступающим Днем независимости Кыргызской Республики.

По его словам, иметь независимую страну, независимое государство — это большое счастье для любого народа. Суверенитет Родины — это мир и территориальная целостность государства. Во время последних событий на границе в Баткенской области народ Кыргызстана еще раз показал пример единства и сплоченности. Соотечественники не только из Кыргызстана, но и из других стран мира предложили свою помощь.

«Совместными усилиями мы смогли наверстать тяжелые потери. 36 наших граждан погибли и более сотни получили ранения во время тех трагических событий. Это была большая потеря для кыргызского народа. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы стараемся всячески помогать этим семьям. Взамен поврежденным домам построены новые с современными условиями. Поэтапно решаются многие социальные вопросы в сельской местности. Мы стараемся сделать все, чтобы у местных жителей были все необходимые условия — обеспечение чистой питьевой водой, дорогами, ФАПами, школами, детскими садами», — отметил Садыр Жапаров.

Он поблагодарил братский турецкий народ и руководство Турции за оказанную помощь в восстановлении жилья для баткенцев. По его словам, оставшиеся около 40 домов будут завершены к середине сентября.

Обращаясь к местному населению, президент подчеркнул, что они могут жить, не волнуясь за свою безопасность. В кыргызской армии в настоящее время ведется реформа, проводится работа по ее усилению и повышению обороноспособности страны. Государство продолжит обеспечивать полную защиту и безопасность всем своим гражданам.

«Мы должны жить в спокойствии, так как конфликты никому еще не приносили пользы. Мы все это хорошо знаем и соседние государства в том числе. Мы — соседи на века, которые никуда друг от друга не денутся, поэтому должны проживать в дружбе и единстве», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205427/
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