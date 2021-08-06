Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения

Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия стран ЦА в борьбе с коронавирусной инфекцией, выступая на консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что немаловажным аспектом работы по борьбе с пандемией стали укрепление и расширение международного взаимодействия по реагированию на пандемию, прежде всего со странами Евразийского экономического союза и СНГ.

«Кыргызская сторона поддерживает инициативу соседних государств о создании центров традиционной медицины. Кроме того, необходимо развивать дальнейшее научно-практическое сотрудничество между системами здравоохранения, в том числе и в области цифровизации медицины, телемедицины, строительства лабораторий, подготовки кадров и обмена информацией с тем, чтобы общими усилиями создать высокоэффективную и мощную систему общественного здравоохранения. Надо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов вакцинации от COVID-19», — сказал он.

Помимо этого, Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан считает важным обеспечение свободы передвижения товаров, услуг и рабочей силы, социально-экономической поддержки бизнеса, поддержки сельхозпроизводителей. В этом контексте он еще раз подчеркнул важность создания благоприятных условий и унификации медицинских требований для водителей большегрузных машин, осуществляющих международные перевозки.

В завершение своего выступления президент отметил готовность кыргызской стороны к проведению следующей консультативной встречи в 2022 году в КР.