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Власть

Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев поужинал с бывшим президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым, который вернулся спустя 16 лет на родину.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Медицинской академии Андрей Сопуев.

«Кеминские», — подписал фотографию он.

На фото Аскар Акаев, Алымкадыр Бейшеналиев, Андрей Сопуев и другие гости ужинают. Очевидно, стол накрыт в одном из помещений КГМА. В руках они держат наполненные рюмки.

Отметим, что глава Минздравсоцразвития, как и первый сбежавший президент, родом из Кеминского района. Пользователи соцсетей предположили, что земляки решили таким образом отметить встречу.

Аскар Акаев приехал на родину для дачи показаний по уголовному делу по «Кумтору». Его уже допросили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203193/
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