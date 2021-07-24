Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение, ему инкриминируется организация массовых беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.

«Об очередном явно наглом, глупом и необоснованном подозрении было сообщено Алмазбеку Шаршеновичу ровно две недели назад», — написал юрист.

Он привел выдержки из уведомления о подозрении.

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«Для реализации своего преступного плана Алмазбек Атамбаев, вступив в предварительный сговор с Омурбеком Бабановым, Фаридом Ниязовым, Темирланом Султанбековым, Канатом Сагымбаевым и другими лицами, договорился собрать толпу людей возле здания «Медиа Форума» и в последующем пойти на площадь Ала-Тоо с целью захвата власти... При этом зная, что на тот момент на Старой площади Бишкека собрался народ с лозунгами «люстрации», которые были против прихода лиц прежней власти и которые защищали здание правительства КР... На тот момент собравшаяся возле здания правительства КР группа людей свои действия направляла на стабилизацию общественно-политической ситуации, недопущение мародерств и нарушений общественного порядка, призывали к приходу в правовое поле и недопущению других массовых беспорядков... Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади Ала-Тоо с собравшейся возле здания правительства КР группой людей, повлекшие за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов», — цитирует адвокат уведомление о подозрении.

Замир Жоошев напоминает, что 9 октября 2020 года на соседних площадях в Бишкеке проходили два митинга: у Дома правительства — в поддержку Садыра Жапарова и на площади Ала-Тоо — с участием бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Между участниками произошла стычка, митингующие на Старой площади закидали камнями организаторов акции на площади Ала-Тоо.

«Когда люди на площади Ала-Тоо выступали, туда пришли агрессивно настроенные участники митинга у Дома правительства. Буквально через несколько минут с их стороны началось нападение на участников мирного митинга. Ранение получил представитель партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. Ему попали камнем по голове. Были слышны выстрелы, неизвестные стреляли в машину бывшего президента и Сапара Исакова. Участникам митинга пришлось покинуть площадь. Через время там практически никого не осталось, а зачинщики беспорядков вернулись к Дому правительства», — напомнил Замир Жоошев.

Позже Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов заявили, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Замир Жоошев

«В этой связи и в силу процессуальной необходимости мною было подано ходатайство в ГСУ МВД о допросе Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева, а также о необходимости снятия неприкосновенности с Сооронбая Жээнбекова для проведения необходимых следственных мероприятий с его участием. Однако, по-моему, никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась», — подчеркнул адвокат.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдачи паспортов гражданам Турции.