На содержание членов правления Нацбанка в 2020 году потратили 27 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Самат Ибраев.

По его данным, ежемесячные расходы на каждого из членов правления НБ КР составляют 332 тысячи сомов.

«В 2020 году на семерых членов правления потратили 27 миллионов 960 тысяч сомов, не учитывая международные перелеты, командировочные, их отдых и их семьи, служебный транспорт, заработную плату водителя», — заявил Самат Ибраев.

Депутат отметил, что председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов ежемесячно тратит 400 тысяч сомов.

«Сюда можно добавить льготный кредит для представителей банка сроком на 15 лет с двух-пятипроцентной ставкой. Всем известен случай, когда Толкунбеку Абдыгулову списали долг — многомиллионный кредит», — сказал Самат Ибраев.