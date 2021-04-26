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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Предложения о совершенствовании уголовного законодательства поступят в парламент

В Бишкеке проходит совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев отметил, что новые четыре кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный, о проступках и о нарушениях будут представлены в Жогорку Кенеше через месяц.

«Будут изменения, чтобы исправить ошибки. В частности, изменится Кодекс «О проступках». С утра до вечера будем приводить в порядок. В старых кодексах тоже есть хорошие статьи, например о пробации. Мы должны за месяц все поправки внести и направить на рассмотрение парламента», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191519/
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