Как кыргызстанцы на референдум ходят. Активность с каждым годом все ниже

В Кыргызстане прошел референдум по проекту новой Конституции. Данные показывают, что судьбу страны решили около 1 миллиона человек, или чуть более четверти избирателей.

Редакция 24.kg проанализировала данные обо всех проводившихся в независимом Кыргызстане референдумах.

Наши подсчеты показывают, что число людей, которые участвуют во всенародном голосовании, стремительно падает.

Референдум становится неинтересен

Всенародное голосование в Кыргызстане проводится с самых первых дней независимости. С 1991 года в стране прошло 10 референдумов. Причем в 1994 и 2021 годах состоялось по два плебисцита.

Чаще всего на референдумы вносились поправки в Конституцию — семь из десяти раз.

Но вот участие граждан в голосовании с каждым годом становится все менее активным. За годы независимости явка упала в 2,5 раза. В первом референдуме участвовали почти все граждане, обладающие избирательным правом. На плебисците в апреле 2021 года на участки пришли чуть больше трети.

До 2010 года явка на референдумах стабильно держалась выше 80 процентов. В июне 2010-го она еще была 72,25 процента, но уже через четыре года снизилась в 1,7 раза — до 42 процентов.

Поддержка уже не такая явная

В последние годы растет число избирателей, которые выступают против изменений, вносимых на референдум. Похожая картина была на заре независимости Кыргызстана.

В октябре 1994 года на референдум вынесли два вопроса: «Одобряете ли вы с помощью референдумов принимать решение о внесении изменений в Конституцию, законы и другие важные вопросы политической жизни» и «Одобряете ли вы введение двухпалатного парламента». На второй вопрос отрицательно ответили 15,57 процента избирателей. Это самый высокий процент голосов против за всю историю референдумов.

В истории Кыргызстана еще не было ни одного референдума, когда бы вносимые на плебисцит вопросы набрали менее трех четвертей голосов избирателей.

Первые годы независимости страны вообще известны просто оглушительной победой предложений власти.

Практически стопроцентное одобрение нашла идея 1998 года о внесении поправок в Конституцию (98,6 процента) и согласие на то, чтобы Аскар Акаев исполнял обязанности президента страны (96,26 процента).

А вот меньше всего голосов за набрали поправки в Конституцию в апреле 2021 года (79,37 процента) и декабре 2016 года (80,46 процента).

Порог ниже, явка тоже

Раньше в Кыргызстане существовало жесткое правило. Референдум могли признать состоявшимся только в случае, если явка составит не менее 50 процентов от общего числа избирателей. Но в октябре 2016 года в конституционный закон о референдуме внесли изменение и пороговую явку снизили.

Последние пять лет плебисцит признается состоявшимся, если на избирательные участки пришли не менее 30 процентов избирателей.

В том же 2016 году буквально через пару месяцев после внесения изменений в закон в Кыргызстане прошел очередной референдум по принятию поправок к Конституции. И уже тогда стало понятно, что из-за снижения порога явка будет только падать.

Например, в Оше на участки пришли чуть больше четверти избирателей. В тот год не было ни одного региона, где проголосовали хотя бы 50 процентов электората. Не говоря уже о 70-80-процентной явке.

В прошлом году после смены власти в стране вновь заговорили об изменении Конституции и референдумах. За три месяца их прошло сразу два. Сначала кыргызстанцы выбирали форму правления, а потом уже голосовали за новый проект Основного закона страны.

Больше всего избирателей пришли на участки на родине президента — в Иссык-Кульской области, а вот меньше всего в Чуйской области — только треть. При этом в Бишкеке процент тех, кто выступал за парламентскую форму правления, был самым высоким.

Но это не помогло. Большинство кыргызстанцев выступили за президентское правление.

В Конституцию внесли изменения, которые снова вынесли на всенародное голосование. Правда, особого желания прийти на участки граждане страны не продемонстрировали. Явка на референдуме оказалась самой низкой за всю историю проведения плебисцитов.

При этом больше трети проголосовавших в Бишкеке и пятая часть избирателей Чуйской области выступили против поправок. Но и явка в этих регионах была самой низкой.

Кыргызстан — далеко не единственная страна в мире, где периодически меняют Конституцию. Другие страны чаще всего делают это, чтобы соответствовать запросам общества и расширять права человека. В Кыргызстане же каждый новый руководитель пытается перекроить Основной закон под себя и поправки играют на руку прежде всего властям.