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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов

Явка избирателей превысила 30 процентов, референдум состоялся. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

По его словам, голосование завершилось, за исключением участков в некоторых зарубежных государствах.

Он отметил, что в правительстве с 8.00 до 19.00 работал кол-центр республиканского штаба по проведению выборов и референдума.

«По сравнению с прошлыми выборами в этот раз не было грубых нарушений. В основном обращения касались технических вопросов», — сказал он.

Он добавил, что явка избирателей превысила 30 процентов.

«Значит, можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было. Я поздравляю вас с проведением выборов», — заключил вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189657/
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