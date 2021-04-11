Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов

Явка избирателей превысила 30 процентов, референдум состоялся. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

По его словам, голосование завершилось, за исключением участков в некоторых зарубежных государствах.

Он отметил, что в правительстве с 8.00 до 19.00 работал кол-центр республиканского штаба по проведению выборов и референдума.

«По сравнению с прошлыми выборами в этот раз не было грубых нарушений. В основном обращения касались технических вопросов», — сказал он.

Он добавил, что явка избирателей превысила 30 процентов.

«Значит, можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было. Я поздравляю вас с проведением выборов», — заключил вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.