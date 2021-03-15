Коридор в Сох глава ГКНБ назвал недостоверной информацией и провокацией

Узбекский анклав Сох не получит коридор. Такой вопрос не обсуждался на переговорах президентов Кыргызстана и Узбекистана. Об этом председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил во время встречи с местными жителями в Баткене.

Он призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации.

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«Мы не давали коридор и не дадим. Таких слов не было в речи президента Садыра Жапарова. Договорились открыть контрольно-пропускной пункт, чтобы жители анклава могли более свободно передвигаться. Мы намерены определить и провести демаркацию границы анклава. Не слушайте ложь. Официальную информацию касательно вопросов границы можем дать только мы (Пограничная служба ГКНБ. — Прим. 24.kg). Если мы скажем, то это уже другое дело», — сказал Камчыбек Ташиев.

Стоит отметить, что первоначальную информацию о якобы открытии коридора распространила пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек. Потом пресс-релиз с официального сайта главы государства удалили и чуть позже заменили обновленным вариантом.