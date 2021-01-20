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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. В ЦИК спорят о пересчете голосов

Один из кандидатов в президенты — Курсан Асанов потребовал пересчитать голоса на трех участках в городе Оше.

Речь об УИК № 5319, 5320 и 5559. В южной столице находятся члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Тынчтык Шайназаров. Еще один член избирательной комиссии Акылбек Сариев спросил, есть ли смысл заниматься пересчетом. Ему возразила Гульнара Джурабаева. Она отметила, что в последнее время высказывается много критики, и результаты, которые выдают АСУ, подвергаются сомнению.

«Поэтому, чтобы исключить недоверие, давайте пересчитаем, чтобы показать, что у нас на этих участках все чисто», — отметила Гульнара Джурабаева.

В свою очередь Акылбек Сариев подчеркнул, что если Курсан Асанов пропустил сроки подачи жалобы, то нет оснований для пересчета. «А если завтра все кандидаты захотят выяснить, сколько голосов они получили, и если в процессе пересчета выяснится, что претензии Асанова необоснованные, кто будет отвечать?» — спросил Акылбек Сариев. Он считает, что не нужно создавать прецедент.

«Но мы должны продемонстрировать, что система работает корректно и никаких махинаций с подсчетом нет», — парировала Гульнара Джурабаева.

В итоге члены ЦИК приняли решение пересчитать голоса на участках № 5319, 5320 и 5559 в Оше.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180551/
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