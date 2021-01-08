У правительства нет ни сведений о запасах рудника, ни других цифр по месторождению Жетим-Тоо. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он заявил о манипулировании информацией вокруг месторождения.

«Нет лицензии на геологоразведку Жетим-Тоо. Значит, нет точных расчетов запасов. Сначала нужны обоснованные цифры относительно запасов, стоимости и других расходов для разработки. Надо составить ТЭО и проекты. Рудник надо поставить на баланс государства. Для того чтобы разработать такое крупное месторождение, надо обеспечить электроэнергией. Поэтому нам сначала нужно развивать энергетический сектор. Информация о выплате сырьем рудника внешнего долга КНР — это личное мнение Садыра Жапарова», — подчеркнул Максат Мамытканов.

Отметим, Садыр Жапаров 12 ноября в ходе пресс-конференции заявил, что обсуждается вариант отдать долг Китаю сырьем Жетим-Тоо. «И этот вариант все еще рассматривается. Мы можем за год выплатить около $1 миллиарда, если будем отдавать сырье», — сказал тогда он.