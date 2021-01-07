В ходе беспорядков у Конгресса США погибли четыре человека

В ходе протестов у Конгресса США погибли четыре человека. Об этом сообщают американские СМИ.
Отметим, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он не признает итоги выборов президента, его сторонники начали массовые митинги в Вашингтоне и прорвались к зданию конгресса.
Полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения, — из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства.
Позже Трамп попросил протестующих отправиться домой.
«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас», — сказал он. «Но вы должны идти домой сейчас, идти с миром. Мы любим вас. Вы очень особенные... Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час из-за обострения ситуации.
Дебаты по утверждению итогов выборов прерваны. Капитолийский холм оцеплен силами правопорядка.