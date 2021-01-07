14:23
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть

В ходе беспорядков у Конгресса США погибли четыре человека

В ходе протестов у Конгресса США погибли четыре человека. Об этом сообщают американские СМИ.

Отметим, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он не признает итоги выборов президента, его сторонники начали массовые митинги в Вашингтоне и прорвались к зданию конгресса.

Полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения, — из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства.

РИА Новости
Фото РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне

Позже Трамп попросил протестующих отправиться домой.

«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас», — сказал он. «Но вы должны идти домой сейчас, идти с миром. Мы любим вас. Вы очень особенные... Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час из-за обострения ситуации.

Дебаты по утверждению итогов выборов прерваны. Капитолийский холм оцеплен силами правопорядка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179135/
просмотров: 870
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки
Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах
Депутаты парламента сами потратились на новые двери в здании «Белого дома»
В Нижней Ала-Арче произошла массовая драка. Подозреваемых задержали
Из-за отказа ребенка надеть маску семью сняли с рейса и внесли в черный список
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Кыргызстанец Зулкарнайн Камчыбек выиграл бой по смешанным боям в США
«Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием США
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помощь в получении визы в США
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
Популярные новости
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
7 января, четверг
13:24
В ходе беспорядков у Конгресса США погибли четыре человека В ходе беспорядков у Конгресса США погибли четыре челов...
13:19
Задержан глава сельской управы Сарай Кара-Суйского района
12:32
Заместителя прокурора Баткенского района поймали на взятке. Его осудили
12:10
Выборы президента. ЦИК изучит вчерашние дебаты на ОТРК на предмет нарушений
12:09
Экс-глава СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев задержан по подозрению в коррупции