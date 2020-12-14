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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На проведение референдума потратят почти 40 миллионов сомов

На проведение референдума планируется потратить 39 миллионов 946 тысяч сомов. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, когда в прошлый раз референдум совпал с выборами в местные кенеши в 2016 году, на его проведение потратили около 67 миллионов.

«Сейчас закладывается менее 40 миллионов, и, думаю, фактические расходы будут меньше. Смета дается с учетом небольшого минимального резерва», — отметила она.

Закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021 года, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176653/
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