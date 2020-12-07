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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кубан Чороев может сойти с гонки

Центризбирком может не принять подписные листы кандидата на должность президента Кубана Чороева. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, при проверке выяснилось, что кандидат начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.

«В законе говорится, что сбор подписей осуществляется со дня создания избирательного фонда кандидата и организуется его уполномоченными представителями. Все расходы, связанные с изготовлением подписных листов и со сбором подписей, производятся только через избирательный фонд кандидата. Подписи избирателей в поддержку кандидата могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. В 2017 году эта норма содержалась в положении ЦИК, а потом вошла в закон. У него уже был избирательный фонд, он должен был оплатить из него, как получил листы из типографии. Он это сделал только 3 декабря, в последний день сдачи подписных листов. Вообще непонятно, зачем такое требование в законодательстве», — отметила Гульнара Джурабаева.

По ее словам, пока все папки с подписями опечатали до принятия окончательного решения ЦИК. «Его могут не допустить к предвыборной гонке», — добавила она.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175736/
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