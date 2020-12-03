Выборы президента. 14 кандидатов внесли избирательный залог

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует, что, согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», кандидаты не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до полуночи 3 декабря, должны внести избирательный залог.
Уточняется, что средства на депозитный счет ЦИК перечислили 14 претендентов на высший государственный пост.
Центризбирком приводит список сдавших:
- Аймен Касенов;
- Бабыржан Тольбаев;
- Адахан Мадумаров;
- Садыр Жапаров;
- Равшан Джеенбеков;
- Рашид Тагаев;
- Эльдар Абакиров;
- Женишбек Байгуттиев;
- Арстанбек Абдылдаев;
- Курсан Асанов;
- Бактыбек Калмаматов;
- Мыктыбек Арстанбек;
- Абдиль Сегизбаев;
- Улукбек Кочкоров.
До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.