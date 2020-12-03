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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. 14 кандидатов внесли избирательный залог

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует, что, согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», кандидаты не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до полуночи 3 декабря, должны внести избирательный залог.

Уточняется, что средства на депозитный счет ЦИК перечислили 14 претендентов на высший государственный пост. 

Центризбирком приводит список сдавших: 

  • Аймен Касенов; 
  • Бабыржан Тольбаев; 
  • Адахан Мадумаров; 
  • Садыр Жапаров; 
  • Равшан Джеенбеков;
  • Рашид Тагаев; 
  • Эльдар Абакиров; 
  • Женишбек Байгуттиев; 
  • Арстанбек Абдылдаев; 
  • Курсан Асанов; 
  • Бактыбек Калмаматов; 
  • Мыктыбек Арстанбек;
  • Абдиль Сегизбаев;
  • Улукбек Кочкоров.  

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175355/
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