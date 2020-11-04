Садыра Жапарова уличили во лжи. Комментарий пресс-секретаря и. о. президента

Пресс-секретарь исполняющего обязанности президента Галина Байтерек прокомментировала 24.kg публикацию Factcheck.kg, в которой высказывания Садыра Жапарова о присвоении статуса экс-президента Сооронбаю Жээнбекову названы ложью.

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«На встрече с жителями города Оша и Ошской области исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров прокомментировал вопрос присвоения статуса экс-президента Сооронбаю Жээнбекову. Действительно, согласно законодательству, все бывшие президенты, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Кыргызской Республики. В своем высказывании Садыр Жапаров имел в виду то, что он лично сам поддержал данный вопрос, несмотря на наличие множества различных мнений относительно статуса Сооронбая Жээнбекова, в том числе и тех, кто был против», — сказала Галина Байтерек.