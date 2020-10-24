Досрочные президентские выборы пройдут 10 января 2021 года. Решение принято на заседании ЦИК.

Как отметила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, по закону, если Жогорку Кенеш в течение недели после прекращения полномочий главы государства не назначает досрочные выборы президента, они считаются официально назначенными на следующий день после этого срока.

«После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства — до 16 января 2021-го», — сказала она.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что, так как выборы обычно проходят в выходной день, предлагается назначить дату — 10 января.

Члены ЦИК поддержали предложение.