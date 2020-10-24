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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Досрочные президентские выборы пройдут 10 января 2021 года

Досрочные президентские выборы пройдут 10 января 2021 года. Решение принято на заседании ЦИК.

Как отметила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, по закону, если Жогорку Кенеш в течение недели после прекращения полномочий главы государства не назначает досрочные выборы президента, они считаются официально назначенными на следующий день после этого срока.

«После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства — до 16 января 2021-го», — сказала она.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что, так как выборы обычно проходят в выходной день, предлагается назначить дату — 10 января.

Члены ЦИК поддержали предложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170633/
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