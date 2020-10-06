Заявление Сооронбая Жээнбекова: Некоторые пытались незаконно захватить власть

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня выступил с заявлением о политической ситуации в стране.

«Дорогие соотечественники! Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — говорится в тексте.

Беспорядки в Бишкеке начались вчера вечером после того, как милиция предприняла попытки разогнать митинг. Решение освободить площадь Ала-Тоо последовало после того, как неизвестные провокаторы пошли к «Белому дому» и попытались проникнуть на территорию особо охранямого объекта. После семичасового противостояния митингующих и силовиков первым удалось взять здание Жогорку Кенеша.

Сегодня акции протеста начались во многих регионах страны.