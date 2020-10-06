11:27
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Заявление Сооронбая Жээнбекова: Некоторые пытались незаконно захватить власть

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня выступил с заявлением о политической ситуации в стране.

«Дорогие соотечественники! Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — говорится в тексте.

Беспорядки в Бишкеке начались вчера вечером после того, как милиция предприняла попытки разогнать митинг. Решение освободить площадь Ала-Тоо последовало после того, как неизвестные провокаторы пошли к «Белому дому» и попытались проникнуть на территорию особо охранямого объекта. После семичасового противостояния митингующих и силовиков первым удалось взять здание Жогорку Кенеша.

Сегодня акции протеста начались во многих регионах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167821/
просмотров: 3948
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданские активисты призывают к досрочным выборам президента
Сооронбай Жээнбеков: Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно
Сооронбай Жээнбеков проголосовал на парламентских выборах
Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Выборы-2020. Президент призывает не продавать свои голоса
Выборы-2020. Президент рассказал, вмешивался ли его аппарат в процесс гонки
Сооронбай Жээнбеков рассказал об итогах поездки в Венгрию
COVID-19. Президент Кыргызстана напомнил, что опасность еще не миновала
Конца пандемии COVID-19 пока не видно. Генсек ООН выступил с заявлением
Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом и председателем Нацсобрания Венгрии
Популярные новости
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
11:25
Гражданские активисты призывают к досрочным выборам президента Гражданские активисты призывают к досрочным выборам пре...
11:18
Чолпон Джакупова: Жогорку Кенеш должен собраться на экстренную сессию
11:15
Беспорядки в Бишкеке. В правительстве работают в особом режиме
11:02
Заявление Сооронбая Жээнбекова: Некоторые пытались незаконно захватить власть
10:51
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу