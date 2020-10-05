Выборы-2020. Проигравшие партии решили объединиться и выйти на митинг

Проигравшие на выборах-2020 партии намерены сегодня выйти на объединенный митинг.

Известно, что акцию протеста поддерживают «Ата Мекен», «Бир Бол», «Социал-демократы Кыргызстана» и «Чон казат». Митинг состоится на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Представители этих политических организаций ранее заявили, что не признают итоги голосования, отмечая беспрецедентные нарушения избирательного законодательства.

По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.

Больше всего голосов избирателей, по предварительным данным, набрали:

«Биримдик» — 24,53 процента;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;

«Кыргызстан» — 8,74 процента;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера партии «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).