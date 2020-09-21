В Кыргызстане в настоящее время насчитывается около 255 месторождений золота, общие запасы которых составляют 2 тысячи 149 тонн. Основная часть золота добывается на высокогорном руднике «Кумтор», который занимает 3-е место по добыче золота в Содружестве Независимых Государств и 22-е место в мире.

В последние годы добыча золота в Кыргызской Республике устойчиво сохраняется на уровне 18-20 тонн в год, составляет 90 процентов всего объема добычи полезных ископаемых страны и является основным продуктом для экспорта.

За девять месяцев 2019 года на руднике «Кумтор» было произведено 14 тонн золота. Другие рудники производят только концентрат золота, не доводят его до сплава Доре и вывозят на переработку за пределы КР.

Вместе с тем в течение последних восьми лет наблюдается спад производства ювелирных изделий из драгоценных металлов отечественного производства и, соответственно, значительный рост импорта ювелирных изделий. В то время как перепроизводство золота увеличивает стоимость продукции в разы и имеет возможность пополнить бюджет налогами.

Развитие ювелирной отрасли, как отмечает партия «Кыргызстан», позволит привлечь иностранных инвесторов, ведь переработка золота является высокодоходным бизнесом с практически малой себестоимостью расходов.

Такие инвестиции позволят обучать молодых людей и создать для них рабочие места. Прогнозируемая занятость обеспечит работой в первый год около 4 тысяч человек, а в последующем до 50 тысяч человек с высокой оплатой труда.

Таким образом, для развития ювелирной отрасли в стране партия «Кыргызстан» предлагает:

— предоставить производителям ювелирных изделий право производить гражданские сделки по купле-продаже драгоценных металлов у добывающих компаний, исключив при этом возможность перепродажи сырья вторым лицам. Право приобретения драгоценных металлов на первичных торгах на сегодняшний день имеют только правительство и Национальный банк КР. Не реализованные аффинажными предприятиями драгоценные металлы экспортируются;

— создать на территории страны биржи по продаже драгоценных металлов, предполагающие их свободный оборот. На сегодняшний день в законодательстве существует такое понятие, как проведение торгов, однако на практике данная норма не реализуется;

— освободить от НДС поставку и экспорт металлосодержащих руд, концентратов, сплавов и аффинированных металлов, а также ювелирных изделий, изготовленных из концентратов, сплавов и аффинированных драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, предназначенные для производства ювелирных изделий;

— включить ювелирное производство в перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению;

— освободить от уплаты НДС импорт основных средств ювелирным производителям;

— предоставить банкам право осуществлять банковские операции с аффинированными драгоценными металлами (банковское серебро, золото, платина и монеты из указанных металлов высоких проб, а также слитки, пластины, гранулы);

— исключить избыточные проверки производителей ювелирных изделий и создать систему отслеживания оборота драгоценных металлов и камней, внедрить в законодательство новую форму камерального контроля в виде мониторинга информационных баз данных, отражающих движение драгоценных металлов от этапа приобретения до производства готовых изделий и последующей их реализации.

Партия «Кыргызстан» будет добиваться повышения эффективности освоения и управления недрами страны. Земля и ее недра — достояние нашего народа!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).