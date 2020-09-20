Как прошел молодежный форум партии «Мекеним Кыргызстан» № 4

В Бишкеке прошел молодежный форум партии «Мекеним Кыргызстан». Мероприятие прошло на открытой площадке в столице Кыргызстана. Молодые и перспективные кандидаты Марлен Маматалиев и Эльнура Алканова презентовали программу политического объединения.

Марлен Маматалиев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Можно сказать, что вся программа партии направлена на реализацию потребностей молодых. Ведь что волнует и заботит молодежь? В первую очередь — это хорошее образование и возможность найти достойную работу. Если страна будет устойчиво развиваться, будет расти и спрос на высокообразованные и компетентные кадры. И будут работать социальные лифты, позволяющие делать карьеру, например, на государственной службе не по принципу связей и денег, а исключительно благодаря своим способностям и навыкам».

Эльнура Алканова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Будущее страны — за новыми технологиями, цифровизацией и зеленой экономикой. И в этих областях продвигать страну вперед должны именно молодые люди. В обществе не случайно запрос на молодежь. Народ устал от старой политической элиты. Народ хочет обновления страны, развития. И партии, у которых главное — популизм, не смогут это дать стране. Потому что настоящие реформы — это не просто кого-то посадить, кого-то люстрировать и пообещать, что придут новые люди и все исправят. Должны прийти не просто новые, а компетентные и образованные. А вместе с ними должны прийти те, у кого они смогут учиться быть политиками и депутатами. Такая сбалансированная команда — это команда партии «Мекеним Кыргызстан». Где есть и молодость, и управленческий опыт».









Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 20.09.2020.