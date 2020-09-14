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Власть

Кыргызстан просит Китай смягчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны

В Бишкеке вчера состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Китая Чингиза Айдарбекова и Ван И.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства КР отметила, что нынешний приезд высокопоставленного гостя во время пандемии COVID-19 свидетельствует о большом значении, придаваемом сторонами отношениям стратегического партнерства.

Чингиз Айдарбеков выразил благодарность китайской стороне за значительную гуманитарную помощь и постоянную поддержку в борьбе с коронавирусом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-китайского сотрудничества. Акцентировали внимание на практическом продвижении важных двусторонних проектов, реализация которых была вынужденно приостановлена в связи с пандемией COVID-19. Затронуты вопросы экспорта кыргызской экологически чистой cельхозпродукции в КНР.

Стороны выразили удовлетворение возобновлением с 8 сентября грузовых перевозок через КПП «Торугарт». Подчеркнуто, что возобновление взаимных грузоперевозок между КР и КНР является ключевым фактором для оживления торгово-экономических связей в условиях пандемии.

Из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию глава внешнеполитического ведомства КР выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны.

В рамках визита были подписаны обменные письма между правительствами Кыргызстана и КНР о реализации проекта «Укрепление технического потенциала пожарно-спасательных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций КР». В рамках проекта планируется поставка 100 единиц пожарной, специальной и аварийно-спасательной автомобильной техники и 15 единиц пожарно-спасательного оборудования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164989/
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