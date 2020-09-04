Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, оспаривать в суде незаконное решение Центризбиркома — это конституционное право, и политорганизация его использует.

Он добавил, что партия в течение 10 лет проявляет терпение. «Но, как выясняется, в нашей стране защищать свои права законными методами сложно. Какое решение примет народ, я буду вместе с народом бороться за наши права», — сказал Адахан Мадумаров.

Другой участник пресс-конференции Омурбек Суваналиев заявил, что снятие с гонки партии — это политический заказ. Очевидно, что «Бутун Кыргызстан» не собирались пропускать в парламент.

Накануне большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Напомним, до этого экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.