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Власть

Депутаты озаботились судьбой кыргызстанцев, которые не могут вернуться на родину

Для приема кыргызстанцев, находящихся за границей, но готовых вернуться на родину, достаточно мест в обсервациях. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что правительство не против приезда мигрантов.

«У нас в стране подготовлено более 10 тысяч мест в обсервациях. Здесь нет проблем. Мы подготовили список граждан, желающих приехать. Более 4 тысячи кыргызстанцев намерены вернуться. По всем странам ведем работу», — проинформировал он депутатов.

Нардепы отметили, что, по некоторым данным, сотрудники гражданской авиации отказываются принимать чартерные рейсы.

«Мигранты готовы сами заплатить за рейс. Договорились с авиакомпаниями, говорят, что наша гражданская авиация отказывается принимать самолеты. Ответьте, пожалуйста, честно», — обратилась депутат Жылдыз Мусабекова к чиновникам.

Министр транспорта и коммуникация Жанат Бейшенов ответил, что они готовы принять авиарейсы.

«Авиасообщение приостановлено. Идут переговоры. Что касается рейса из Новосибирска, то нам отказали в «Росавиа», по Стамбулу договорились с «Пегасусом», но отказался лететь экипаж», — сообщил он.

По данным правительства, один рейс из Новосибирска будет стоит $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150095/
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