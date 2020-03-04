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Власть

В Кыргызстане увеличивать пенсии пока не планируют

Сегодня в парламенте обсуждают изменения в законы о Социальном фонде, государственном социальном страховании и Налоговый кодекс.

Вице-спикер Аида Касымалиева сообщила, что учителя, отработавшие 30-40 лет в системе образования, жалуются на низкие пенсии. Они составляют 2-3 тысячи сомов, получается, что их приравнивают к тем, кто не работал.

Замглавы Соцфонда Эсен Нурдинов ответил, что все пенсии начисляются в зависимости от получаемой зарплаты.

«По закону человеку начисляется пенсия в зависимости от его страховых выплат в Соцфонд. Вы знаете, что раньше у учителей была маленькая зарплата, соответственно, и пенсию они получают такую же. Большинство пенсионеров работали при Советском Союзе. После 1996 года был перерасчет, пенсия была маленькой. Сейчас зарплата увеличилась, и мы думаем, что учителя будут получать хорошую пенсию. Планов по увеличению пенсий нет. Кто бы ни был — простой гражданин или чиновник, он будет получать пенсию в зависимости от того, какую зарплату имеет», — сказал Эсен Нурдинов.

Аида Касымалиева напомнила, что ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионные выплаты начисляются в зависимости от стажа работы. Она спросила, работает ли ведомство в этом направлении вместе с правительством. Однако чиновник ответил, что за полтора года не видел такого документа.

«У медиков такая же система выплаты пенсии. Мы не рассматривали вопрос об увеличении пенсий только учителям. Сейчас по закону все зависит от зарплаты», — повторился Эсен Нурдинов.

Нардеп возмутилась таким ответом. По ее словам, ведомство должно знать профильные законопроекты. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/145457/
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