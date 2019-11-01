Почти 20 лет в Баткенской области не могут достроить больницу

В Баткенской области больница строится с 2001-го. Об этом чиновники Госстроя заявили сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

По данным ведомства, в этом году клинику достроят. Нардеп Наталья Никитенко спросила, как можно обещать, что стройка закончится в этом году, если объект фактически уже разрушен. Представители Госстроя не смогли ответить ей.

«У вас нет системы застроек. У нас есть здания, которые строятся десятилетиями. Как вы расходуете средства? Я понимаю, вам не хватает денег. Но должен быть конкретный план, что в первую очередь должно быть завершено. Это должно не на уровне настроений и каких-то популистских заявлений, а должна быть стратегия с учетом таких влияний, как миграция, рождаемость, заполняемость тех же школ и детских садов», — сказала Наталья Никитенко.

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева в свою очередь добавила, что на строительство, в частности, предусмотрены деньги с антикоррупционного счета — свыше 1,5 миллиарда сомов.