12:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Почти 20 лет в Баткенской области не могут достроить больницу

В Баткенской области больница строится с 2001-го. Об этом чиновники Госстроя заявили сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

По данным ведомства, в этом году клинику достроят. Нардеп Наталья Никитенко спросила, как можно обещать, что стройка закончится в этом году, если объект фактически уже разрушен. Представители Госстроя не смогли ответить ей.

«У вас нет системы застроек. У нас есть здания, которые строятся десятилетиями. Как вы расходуете средства? Я понимаю, вам не хватает денег. Но должен быть конкретный план, что в первую очередь должно быть завершено. Это должно не на уровне настроений и каких-то популистских заявлений, а должна быть стратегия с учетом таких влияний, как миграция, рождаемость, заполняемость тех же школ и детских садов», — сказала Наталья Никитенко.

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева в свою очередь добавила, что на строительство, в частности, предусмотрены деньги с антикоррупционного счета — свыше 1,5 миллиарда сомов.
Ссылка:
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Большинство строящихся на бюджетные деньги объектов не завершены
Популярные новости
Чыныбай Турсунбеков может стать фигурантом дела. ГКНБ возобновляет следствие Чыныбай Турсунбеков может стать фигурантом дела. ГКНБ возобновляет следствие
Сооронбай Жээнбеков ознакомился с&nbsp;обращением Чолпон Джакуповой. Что дальше? Сооронбай Жээнбеков ознакомился с обращением Чолпон Джакуповой. Что дальше?
Встреча СМИ с&nbsp;президентом. О&nbsp;чем&nbsp;бы вы&nbsp;спросили Сооронбая Жээнбекова? Встреча СМИ с президентом. О чем бы вы спросили Сооронбая Жээнбекова?
Сооронбай Жээнбеков встречался с&nbsp;Чолпон Джакуповой. О&nbsp;чем говорили Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О чем говорили
Бизнес
&laquo;Бай Тушум&raquo; организовал масштабную информкампанию во&nbsp;Всемирный день сбережений «Бай Тушум» организовал масштабную информкампанию во Всемирный день сбережений
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
1 ноября, пятница
12:02
Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области...
12:00
Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество
11:57
Пять школ стоят недостроенными в Московском районе Чуйской области
11:15
Почти 20 лет в Баткенской области не могут достроить больницу
11:04
Доверие к государству начинается с рядового милиционера. Президент поздравил МВД