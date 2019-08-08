Алмазбек Атамбаев: Жестокость и цинизм сегодняшних властей просто потрясают

«Эти жестокость и цинизм сегодняшних властей просто потрясают», — заявил бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после неудавшейся спецоперации по его захвату.

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«К сожалению, я вынужден обратиться к вам, надеясь, что это послание дойдет до вас. Сегодня была попытка захвата бывшего главы государства Атамбава. К сожалению, при этом пострадали многие, кто в этот день был дома в Кой-Таше. Многие в этот день приехали просто сделать фото со мной», — рассказал он.

По словам Алмазбека Атамбаева, в итоге было применено и боевое оружие, потому что спецназ был не только с помпами и резиновыми пулями.

«Конечно, люди, после того как смогли вытеснить спецназ, не угощали их конфетками. Пострадавшие есть и среди спецназовцев. К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания и через прессу, и конфиденциально. Буквально вчера мой представитель опять был в МВД, предлагал, чтобы они взяли мои ответы. Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает и Сооронбай Жээнбеков. Я ему сам об этом рассказывал», — подчеркнул он.

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При этом бывший президент поблагодарил простых кыргызстанцев, которые, услышав выстрелы вокруг его дома, смогли в течение часа-двух собраться, отстоять, не дать захватить его живым или мертвым.

«Все-таки власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях, мы не колхозные бараны. Народ Кыргызстана — независимые люди, для которых честь дороже жизни. И надо власти это понять наконец, одуматься, войти в правовое поле. Я предлагал, можно собрать, уговорить Конституционную палату и принять решение, кто прав — я или прокуроры, которые плюют на все законы. Ради того, чтобы задержать Атамбаева, закрыть его, убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, свой собственный народ. Это беспредел! Кыргызстанцы никогда не будут баранами в колхозном стаде, не будут рабами правящего клана. И я еще раз предлагаю властям одуматься», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Хотел обратиться к силовикам: не стреляйте в собственный народ! Все это плохо кончится для вас. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это все очень плохо кончится. Я верю в дух граждан, в светлое будущее Кыргызстана. Однако мы должны вместе отстоять наше будущее, нашу страну. Мы не допустим, чтобы весь Кыргызстан был рабами у какого-то семейного клана», — заключил он.