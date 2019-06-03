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Власть

В парламенте спорят о гендерной квоте депутатов

В парламенте продолжается обсуждение пакета поправок в выборное законодательство. Участники считают, что нужно защитить права женщин-депутатов. 

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По словам Айнуру Алтыбаевой, чтобы обеспечить присутствие женщин в местных кенешах, необходимо ввести норму, когда вместо выбывшего депутата-женщины это место занимает следующая по списку кандидатка, а не мужчина.  Представительницы айыльных кенешей это предложение поддержали. А глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов считает предложенную норму спорной, поскольку порядок в списке определен законом. 

В ответ участники обсуждения отметили, что принятие нормы о фиксированной гендерной квоте на мандаты позволит женщинам в селах реализовать свое конституционное право избираться и быть избранными. 
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