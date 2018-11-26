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Власть
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (108)

Смог в Бишкеке. В Бишкекском городском кенеше вспомнили о розе ветров

Учитывается ли при строительстве в городе роза ветров, поинтересовался на очередной сессии БГК депутат от фракции СДПК Эрмек Усубалиев.

Он отметил, что одной из причин смога в городе называют нарушение розы ветров.

«Город ранее проветривался с ущелья, есть данные по этому?» — спросил он.

Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев сказал, что ему сложно ответить, является ли роза ветров одним из критериев при согласовании проектов строительства.

«Но сейчас усиливается работа. Все проекты, которые планирует город, Бишкекглавархитектура отправляет на проведение экологической экспертизы», — подчеркнул он.

Начальник БГА Асхат Тулебердиев проинформировал 24.kg, что в архитектурно-планировочных условиях для выдачи разрешительных документов этот критерий не прописывается, но в генеральном плане, градостроительной документации роза ветров комплексно указана — по этажности застройки.

«Эти требования учитываются при выдаче разрешительной документации», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Кыргызстана назвал основные причины загрязнения воздуха.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, основные причины ухудшения качества воздуха в Бишкеке связаны с совершенными в разные годы ошибками в планировании городской среды, когда точечная застройка, особенно ее центральной и южной частей, негативно повлияла на розу ветров и проветриваемость столицы. Большой урон экологическому равновесию и чистоте воздуха наносят отопление частных жилых домов углем и выхлопные газы автомобилей.
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