Смог над Бишкеком. Премьер-министр назвал основные причины загрязнения воздуха

Правительство Кыргызстана признает, что в Бишкеке возникла серьезная проблема загрязнения воздуха, которая создает серьезные риски для здоровья. Пресс-секретарь премьер-министра рассказал 24.kg, какие поручения дал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Основные причины ухудшения качества воздуха в Бишкеке связаны с совершенными в разные годы ошибками в планировании городской среды, когда точечная застройка, особенно ее центральной и южной частей, негативно повлияла на розу ветров и проветриваемость столицы. Большой урон экологическому равновесию и чистоте воздуха наносят отопление частных жилых домов углем и выхлопные газы автомобилей.

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Ситуация усложняется отсутствием национальных стандартов измерения загрязнения атмосферы. С учетом этого экологическим организациям стоит быть честными перед общественностью и предупреждать о погрешностях в представляемых ими данных, а государственным органам нельзя терять связь с реальностью и закрывать глаза на проблемы.

Мухаммедкалый Абылгазиев держит вопрос на личном контроле и требует конкретных предложений. Он поручил мэрии Бишкека и полномочному представительству правительства в Чуйской области провести переговоры с компанией «Газпром Кыргызстан» и ускорить подключение жилых домов к газу.

В двухнедельный срок чиновники должны внести конкретные предложения о расширении использования газомоторного топлива и переводе парка общественного транспорта на газ.

Нужно изучить возможность для введения полного запрета на строительство высотных зданий на территориях, обеспечивающих проветриваемость города.

Министерству здравоохранения с заинтересованными международными партнерами он поручил провести детальную оценку последствий загрязнения воздуха для здоровья людей с установлением пороговых уровней загрязнения, оказывающих вредное воздействие на здоровье.

По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, кардинальным решением проблем экологии в столице станут развитие зеленых зон, переход бизнеса на природосберегающие технологии, вплоть до отказа от использования изделий из пластика.