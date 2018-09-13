Чем удивила Apple. В США презентовали новые iPhone и часы Watch

Корпорация Apple вчера на большой презентации показала три новые модели iPhone и умные часы нового поколения Watch Series 4. Об этом сообщил RG Digital.
Все смартфоны работают на базе нового процессора Apple A12 Bionic с поддержкой дополненной реальности и имеют систему распознавания пользователя по лицу Face ID, которая полностью вытеснила дактилоскопический сканер Touch ID.
Благодаря этому на передней панели устройств отсутствуют кнопки, что позволило увеличить размеры экранов. В верхней части дисплеев вырез — как в iPhone X, представленном в 2017 году. Там расположены камера TrueDepth, отвечающая за работу Face ID, и портреты-селфи с размытым фоном.
Самый доступный iPhone XR
Основная камера в смартфоне одинарная (разрешение 12 мегапикселей), однако в ней доступен портретный режим и присутствует оптическая стабилизация.
Аппарат поддерживает две SIM-карты. Одна из них виртуальная — eSIM, вторая — обычная, nanoSIM.
iPhone XR станет доступен во многих странах 26 октября. Предзаказ стартует 19 октября. Объем постоянной памяти — 64, 256 и 512 гигабайт, официальная стоимость младшей модели — около 65 тысяч сомов.
Флагманы XS и XS Max
Двойная 12-мегапиксельная камера поддерживает улучшенный портретный режим, имеет оптическую стабилизацию в обоих объективах, поддерживает двукратный оптический зум. Во время видеосъемки доступна запись стереозвука.
iPhone XS и XS Max в странах СНГ должен появиться 28 сентября, предзаказ стартует 21 сентября. Объем оперативной памяти — 64, 256 и 512 гигабайт, стоимость младших моделей составит от 88 тысяч и 97 тысяч сомов.
Умные часы Watch
Часы способны анализировать движения владельца и обнаруживать неудачное падение. В последнем случае они предложат вызвать экстренную службу. Если владелец часов не двигается в течение минуты после вывода уведомления, часы позвонят в «скорую» автоматически.
Кроме того, часы получили новые настраиваемые виртуальные циферблаты и систему контроля сердечного ритма для выявления мерцательной аритмии. Данные о сердцебиении хранятся в приложении «Здоровье» и экспортируются в PDF-формат.
Умные часы появятся в продаже с 28 сентября по цене от 32 тысяч сомов.