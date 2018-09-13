Чем удивила Apple. В США презентовали новые iPhone и часы Watch

Корпорация Apple вчера на большой презентации показала три новые модели iPhone и умные часы нового поколения Watch Series 4. Об этом сообщил RG Digital.

Все смартфоны работают на базе нового процессора Apple A12 Bionic с поддержкой дополненной реальности и имеют систему распознавания пользователя по лицу Face ID, которая полностью вытеснила дактилоскопический сканер Touch ID.

Благодаря этому на передней панели устройств отсутствуют кнопки, что позволило увеличить размеры экранов. В верхней части дисплеев вырез — как в iPhone X, представленном в 2017 году. Там расположены камера TrueDepth, отвечающая за работу Face ID, и портреты-селфи с размытым фоном.

Самый доступный iPhone XR

Фото iPhones.ru. Новый iPhone XR

6,1 дюйма

Самая доступная модель смартфона получила название iPhone XR. Она имеет LCD-дисплей с диагональю, стеклянно-алюминиевый корпус в шести расцветках — белой, черной, красной, синей, желтой и коралловой.

Основная камера в смартфоне одинарная (разрешение 12 мегапикселей), однако в ней доступен портретный режим и присутствует оптическая стабилизация.

Фото The Verge. Новый iPhone XR

В Apple заявили, что iPhone XR работает без подзарядки на полтора часа дольше, чем iPhone 8 Plus. Защита позволяет без последствий погружать смартфон в воду на глубину до одного метра на 30 минут.

Аппарат поддерживает две SIM-карты. Одна из них виртуальная — eSIM, вторая — обычная, nanoSIM.

iPhone XR станет доступен во многих странах 26 октября. Предзаказ стартует 19 октября. Объем постоянной памяти — 64, 256 и 512 гигабайт, официальная стоимость младшей модели — около 65 тысяч сомов.

Флагманы XS и XS Max

5,8 дюйма

6,5 дюйма

Второе семейство смартфонов от Apple состоит из моделей iPhone XS и iPhone XS Max. Они отличаются диагональю дисплея — у модели XS она составляет, у XS Max —. Дисплеи изготовлены по технологии OLED.

Двойная 12-мегапиксельная камера поддерживает улучшенный портретный режим, имеет оптическую стабилизацию в обоих объективах, поддерживает двукратный оптический зум. Во время видеосъемки доступна запись стереозвука.

Оба смартфона защищены от пыли и влаги с возможностью погружения в воду на глубину до двух метров на 30 минут. В моделях доступен режим Dual SIM. Модель XS Max, утверждают в компании, имеет самое длительное среди всех iPhone время автономной работы.

iPhone XS и XS Max в странах СНГ должен появиться 28 сентября, предзаказ стартует 21 сентября. Объем оперативной памяти — 64, 256 и 512 гигабайт, стоимость младших моделей составит от 88 тысяч и 97 тысяч сомов.

Умные часы Watch

Фото The Verge. Умные часы Watch Series 4

Умные часы Watch Series 4 получили обновленный дизайн и поддержку ряда новых технологий. Так, площадь дисплея увеличилась на 30 процентов, а корпус стал более компактным и поддерживает присоединение старых ремешков.

Фото REUTERS/Stephen Lam. Презентация часов Watch Series 4

44 миллиметра

У часов два размера корпуса — 40 и. Колесико Digital Crown получило две новые функции — тактильную отдачу при прокрутке и возможность снятия электрокардиограммы. Для этого надо открыть приложение и прикоснуться пальцем к колесику.

Часы способны анализировать движения владельца и обнаруживать неудачное падение. В последнем случае они предложат вызвать экстренную службу. Если владелец часов не двигается в течение минуты после вывода уведомления, часы позвонят в «скорую» автоматически.

Среди новых фитнес-функций — автоматическое определение тренировки и предложение запустить нужную, новые виды тренировок «Йога» и «Пеший туризм». Время автономной работы Watch Series 4 увеличилось на шесть часов, заявили в Apple.

Кроме того, часы получили новые настраиваемые виртуальные циферблаты и систему контроля сердечного ритма для выявления мерцательной аритмии. Данные о сердцебиении хранятся в приложении «Здоровье» и экспортируются в PDF-формат.

Умные часы появятся в продаже с 28 сентября по цене от 32 тысяч сомов.