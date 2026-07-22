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Техноблог

LEGO представила набор по мотивам популярного сериала «Секретные материалы»

LEGO представила набор по мотивам популярного сериала «Секретные материалы». Конструктор из 1 тысячи 478 деталей позволит фанатам собрать кабинет Фокса Малдера и сцену прибытия инопланетян в лесу. При этом его можно объединить в одну композицию или использовать отдельно.

LEGO
Фото LEGO. LEGO представила набор по мотивам популярного сериала «Секретные материалы»

Одна из главных особенностей набора — возможность объединить две сцены так, чтобы лес располагался над офисом главных героев шоу.

Летающая тарелка крепится к лесу при помощи прозрачной подставки, которая позволяет НЛО находиться над композицией.

В комплект также входят фигурки ключевых персонажей «Секретных материалов», среди которых есть Дана Скалли, Фокс Малдер, Мистер Икс, пришелец и Курильщик.

Набор выйдет 4 августа по цене в 200 долларов.

«Секретные материалы» (The X-Files) — популярный американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился 21 марта 2018 года. За это время было снято 218 серий.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382581/
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