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Техноблог

YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет

Правительство Австралии обязало YouTube ввести запрет на регистрацию аккаунтов для детей младше 16 лет. Об этом сообщило CNN.

Власти страны объявили, что на YouTube будут распространяться те же правила, что и на другие ведущие платформы, включая Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X. Согласно нововведениям, социальные сети будут нести ответственность за непредотвращение создания аккаунтов детьми до 16 лет.

В случае несоблюдения требований платформам грозит штраф в размере около $32 миллионов.

Представитель YouTube выразил разочарование решением властей, отметив, что оно отменяет «четкое публичное обязательство» правительства рассматривать платформу как образовательный инструмент. В компании сообщили, что изучат дальнейшие шаги и продолжат диалог с правительством. Запрет не коснется сервиса YouTube Kids, поскольку он не позволяет пользователям загружать видео и оставлять комментарии.

Решение включить YouTube в список приняли после публикации исследования независимого онлайн-регулятора Австралии, eSafety Commission. Опрос показал, что 37 процентов детей сталкивались с вредоносным контентом на этой платформе. К такому контенту относятся сексистские и ненавистнические материалы, опасные онлайн-челленджи, видео с драками, а также контент, пропагандирующий нездоровые пищевые привычки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338482/
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YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет