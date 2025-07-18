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Техноблог

Количество созданных с помощью ИИ видеоигр выросло в восемь раз

За последний год число видеоигр, созданных с применением генеративного искусственного интеллекта (ИИ), выросло в восемь раз. Об этом сообщается в блоге аналитика Ичиро Ламбе из Totally Human Media.

Согласно данным анализа платформы Steam, если год назад о применении ИИ заявляли разработчики около 1 тысячи проектов, то сегодня их количество достигло почти 8 тысяч.

Это означает, что уже каждая пятая игра, выпущенная в 2025 году, в той или иной степени создавалась с помощью ИИ.  

Искусственный интеллект находит применение на всех этапах разработки. Чаще всего, примерно в 60% случаев, нейросети используются для создания визуальных ассетов: персонажей, фонов, текстур и 3D-моделей. Также технология активно применяется для генерации музыки, озвучки персонажей, написания внутриигровых текстов, лора и создания маркетинговых материалов.

Все более широкое использование ИИ находит и в создании той части игр, которая связана непосредственно с игровым процессом. Например, в некоторых играх в жанре roguelike нейросеть в реальном времени создает локации и предметы. В других проектах, например inZOI, игроки могут сами генерировать текстуры для предметов с помощью текстовых запросов.

ИИ применяют не только небольшие студии, но и создатели крупнобюджетных проектов. Например, в популярном шутере The Finals голоса персонажей были сгенерированы нейросетью, а в хорроре Lethal Company с помощью ИИ были созданы некоторые внутриигровые картины.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336594/
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