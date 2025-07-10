В WhatsApp для iOS появилась новая функция: цепочки сообщений

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS началось тестирование функции цепочек сообщений — аналога веток обсуждений, который ранее стал доступен на Android. О нововведении сообщает WABetaInfo.

Новая функция позволит создавать отдельные ветки для конкретных сообщений, не загромождая основную ленту чата. Это отличает ее от уже существующих ответов с цитированием, которые остаются в общем потоке переписки. Ожидается, что нововведение упростит отслеживание разговоров, особенно в активных групповых чатах, где одновременно обсуждается несколько тем.

Механизм работы следующий: на сообщении, к которому есть ответы в цепочке, появится специальный счетчик. При нажатии на него откроется отдельный экран, где будет отображаться вся ветка обсуждения. В этом окне пользователи смогут ознакомиться со всеми ответами в хронологическом порядке и продолжить дискуссию.

В настоящее время функция находится в активной разработке и пока не доступна даже всем участникам программы бета-тестирования через сервис Apple TestFlight.