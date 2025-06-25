Китай поставлял новые авто, в том числе в Кыргызстан, под видом подержанных

Китайские автопроизводители годами пользовались серой схемой сбыта автомобилей за рубеж, чтобы повысить продажи. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что такие машины с нулевым пробегом отправляли в Россию, страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) и Ближнего Востока.

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Как отмечает издание, китайские компании пользовались этим способом как минимум с 2019 года. Схема работает так: экспортер покупает новый автомобиль либо напрямую у производителя, либо у дилера, регистрирует его в КНР и маркирует его как подержанный для отправки за границу. Сам автопроизводитель благодаря такой схеме сразу же регистрирует продажу машины и фиксирует доход.

Региональные власти активно поддерживали автопроизводителей в этом начинании, следует из публичных документов, оказавшихся в распоряжении агентства. Подержанные авто продают со значительной скидкой. Но такой способ позволяет производителям формально наращивать показатели продаж для отчета перед центральными властями Китая о выполнении указов по обеспечению роста экономики.

Практика продажи новых автомобилей под видом подержанных привлекла внимание властей после того, как глава Great Wall Motor раскритиковал ее применение конкурентами уже на китайском рынке. А 10 июня с критикой выступила и газета «Жэньминь Жибао», которая считается рупором Коммунистической партии КНР.