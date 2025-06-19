Huawei представит смартфон с рекордным объемом оперативной памяти

Huawei представит флагманский смартфон с оперативной памятью рекордного объема. Об этом сообщает Huawei Central.

Отмечается, что отчет предоставил известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, корпорация готовит новый флагманский процессор, который будет поддерживать оперативную память емкостью больше 20 гигабайт. Это первый телефон на основе подобного чипа для получения 20 гигабайт оперативной памяти.

Уточняется, что на рынке уже есть устройства с оперативной памятью больше 20 гигабайт, например, специальная версия OnePlus 13 имеет 24 гигабайта. Однако для Huawei подобный показатель будет рекордным. К тому же производитель может представить и телефон с большим объемом оперативной памяти — 26, 28 гигабайт. В настоящий момент самый большой показатель оперативной памяти среди смартфонов Huawei — 16 гигабайт.

По информации Digital Chat Station, подобный аппарат появится ближе к концу года. Инсайдер полагает, что им окажется Huawei Mate 80. Это обновление в Huawei Central назвали «смартфон с ультрапамятью».