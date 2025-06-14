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Техноблог

Крупнейший в мире самолет-амфибия поступил в серийное производство

Созданный в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство. Об этом сообщает Китайская корпорация авиационной промышленности.

Уточняется, что AG600 получил лицензию на производство и официально вошел в стадию серийного производства.

СМИ
Фото СМИ

Длина самолета-амфибии — 38,9 метра, высота — 11,7 метра, размах крыльев — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 60 тонн, а максимальная практическая дальность полета достигает 4,5 тысячи километров.

По размерам AG600 превосходит стандартные узкофюзеляжные авиалайнеры.

Основное назначение самолета-амфибии — тушение лесных пожаров (он способен переносить 12 тонн воды) и проведение спасательных операций на водных пространствах.

Его конструкция также предусматривает возможность быстрого переоборудования для выполнения других задач: мониторинга морской среды, перевозки пассажиров и грузов, а также разведки полезных ископаемых.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332708/
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