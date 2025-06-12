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Техноблог

Starlink теперь заработает в Казахстане: подписано соглашение

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией требований законодательства республики при предоставлении спутникового интернета на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана — старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года.

«Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено», — говорится в сообщении.

«Казахстан — страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы — пастбища, горные села, удаленные предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету», — отметил глава Минцифры РК Жаслан Мадиев.

Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством.

Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей.

Ранее сообщалось, что высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане.

В апреле глава кабмина КР Адылбек Касымалиев обсуждал в США сотрудничество с Starlink.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332452/
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