Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане

Компания Starlink сообщила, что ее высокоскоростной интернет с низкой задержкой теперь доступен в Азербайджане. Илон Маск подтвердил запуск сервиса в Азербайджане, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети X.

Он написал: «Starlink теперь в Азербайджане», тем самым официально объявив о старте работы спутникового интернет-сервиса в стране.

Starlink — это первая и крупнейшая спутниковая констелляция в мире, использующая низкую околоземную орбиту для предоставления широкополосного интернета, способного поддерживать стриминг, онлайн-игры, видеозвонки и многое другое.

Starlink представляет собой сеть тысяч спутников, которые находятся на орбите значительно ближе к Земле, примерно на высоте 550 километров, и покрывают всю планету. Благодаря тому, что спутники Starlink находятся на низкой орбите, задержка значительно ниже — около 25 мс против 600+ мс у традиционных спутников.