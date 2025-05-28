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Техноблог

Сразу два производителя стали лидерами на рынке смартфонов Китая

Сразу два производителя заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов Китая. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По его данным, в первом квартале 2025 года Xiaomi и Huawei поставили на рынок больше всех смартфонов. Доля местных компаний составила по 19 процентов. На третьей и четвертых позициях разместились Apple и Oppo, которые получили долю по 15 процентов.

Специалисты связали уверенный рост поставок китайских корпораций с государственными субсидиями на покупку смартфонов. Пекин выделяет гражданам деньги на приобретение гаджетов, которые стоят дешевле 6 тысяч юаней. В том числе поэтому поставки Apple упали на 3 процента за год — большинство смартфонов американского бренда стоят дороже.

Поставки смартфонов в Китае за квартал выросли на 5 процентов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка и более высокие результаты, чем по итогам 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/330556/
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