ЕС обвинил TikTok в нарушении норм цифровой безопасности

Евросоюз обвинил TikTok в нарушении норм цифровой безопасности, сообщает Politico.

Рекламная база данных TikTok нарушает требования закона о цифровых услугах, заявила Еврокомиссия в предварительных выводах своего расследования. TikTok не предоставляет информацию, на каких пользователей нацелена персонализированная реклама и кто финансирует те или иные рекламные объявления. Функция поиска в архиве также недостаточна, говорится в выводах.

«Граждане имеют право знать, кто стоит за сообщениями, которые они видят», — заявила вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Теперь TikTok может ответить на выдвинутые обвинения перед тем, как Еврокомиссия вынесет окончательное решение. ЕК может оштрафовать компанию на сумму до 6 процентов от ее годового глобального дохода.

Расследование в отношении TikTok Еврокомиссия начала в конце 2024 года в связи с первым туром президентских выборов в Румынии. Брюссель обвинил платформу в том, что она не маркировала видеоролики тогдашнего ультраправого политика Кэлина Джорджеску как предвыборную рекламу. Конституционный суд страны отменил результаты первого тура на основании доклада спецслужбы Румынии о возможном вмешательстве из России в том числе в виде финансирования рекламы в TikTok.

Ранее в США также пытались запретить популярную платформу. Однако президент Дональд Трамп отсрочил введение запрета на TikTok, предусмотренного законом, который был принят при президенте Джо Байдене.

Этот закон, принятый голосами конгрессменов от обеих партий, предписывал владельцу TikTok, китайской компании ByteDance, продать американскую часть своей сети нейтральной компании. В противном случае TikTok в США угрожал полный запрет.

О блокировке TikTok впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.