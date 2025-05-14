Apple доверит инструмент управления батареей в iOS 19 искусственному интеллекту. В предстоящем обновлении iOS 19 компания внедрит новый инструмент управления энергопотреблением, основанный на искусственном интеллекте, сообщает Bloomberg.

Новинка будет анализировать данные аккумулятора, собранные с устройств пользователей, прогнозируя оптимальные моменты для снижения энергопотребления отдельных приложений и функций. Такой подход позволит увеличить автономность iPhone в зависимости от индивидуального сценария использования.

Аналогичную технологию Google запустила в Android еще в 2018 году, но в случае Apple функция интегрирована непосредственно в операционную систему и будет доступна на всех iPhone с iOS 19, а не только на iPhone 17.

Кроме того, в iOS 19 появится индикатор на экране блокировки, показывающий оставшееся время до полной зарядки устройства.

Презентация iOS 19 ожидается в рамках конференции WWDC 2025 для разработчиков, которая пройдет с 9 по 13 июня. Полноценный выход операционной системы для iPhone состоится во второй половине сентября.