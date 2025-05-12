Домофоны с 3D-сканированием лица представила компания Huawei

Компания Huawei представила две новые модели смарт-замков Smart Door Lock 2 Pro и Smart Door Lock 2 Ultra. На эти варианты, которые следуют за стандартной моделью Smart Door Lock 2, уже открыт предзаказ, сообщает издание GizmoChina.

Новинки позиционируются как премиальные продукты в сегменте биометрической безопасности. Дверные замки интегрируют систему 3D-распознавания лиц третьего поколения, работающую на базе искусственного интеллекта. Она использует ToF-камеру для построения карты более 307 тысяч 200 точек данных лица, обеспечивая быстрое и точное разблокирование даже в условиях низкой освещенности или при сканировании под углом.

Система способна адаптироваться к изменениям внешности пользователя, таким как макияж, растительность на лице или колебания веса, благодаря постоянному обучению ИИ. Для повышения уровня безопасности предусмотрена функция определения «живости», которая эффективно защищает от попыток обмана с использованием фотографий, видео или масок.

Модели Pro и Ultra также оснащены первой фирменной технологией Huawei для распознавания вен ладони на основе ИИ.

Система задействует инфракрасный датчик высокого разрешения для обнаружения уникальных узоров вен под поверхностью кожи ладони, что обеспечивает надежную и стабильную биометрическую верификацию. Технология успешно работает при любых оттенках кожи и возрастных группах, что делает ее удобной для детей и пожилых пользователей.

Замки оборудованы более быстрым чипом NPU и ультразвуковым датчиком приближения для ускоренного обнаружения пользователя. Поддерживается множество методов разблокировки, включая сканирование отпечатка пальца, ввод кода доступа, использование NFC, мобильного приложения и физического ключа.

Замки используют перезаряжаемую батарею емкостью 10 000 мАч, обеспечивающую работу в течение 3-5 месяцев. Предусмотрен также слот для резервных батареек типа AA и кнопка аварийной разблокировки при низком уровне заряда.

Обе модели уже доступны для предзаказа в Китае.