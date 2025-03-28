В Евросоюзе запускают единую операционную систему EU OS на базе Linux

Евросоюз изучает возможность создания собственной операционной системы EU OS на базе Linux, сообщает издание The Register.

Инициатива направлена на уменьшение зависимости от американской корпорации Microsoft и ее ОС Windows в условиях геополитической напряженности и ухудшения отношений с США.

Уточняется, что новый проект под названием EU OS не предполагает разработку ОС с нуля. В качестве ее основы планируется использовать дистрибутив Fedora Linux.

Концепция EU OS включает в себя интеграцию дистрибутива Linux с рабочим окружением KDE Plasma и создание пользовательского интерфейса, стилизованного под Windows.

«EU OS — это концепция для демонстрации возможности развертывания Linux на базе Fedora в типичной организации государственного сектора. Другие организации с аналогичными или менее жесткими требованиями также могут воспользоваться этой концепцией. Несмотря на название, EU OS технически не является новой операционной системой», — отмечается на сайте проекта.

Главной целью EU OS является формирование унифицированной Linux-платформы для пользователей в ЕС. Предполагается, что система будет допускать модификации на разных уровнях — национальном, региональном, отраслевом и организационном. Также планируется создать общую рабочую среду и унифицированную систему управления пользователями и их данными.