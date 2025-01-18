Билл Гейтс повысил стоимость подписки на Microsoft Office: $130 в год

Билл Гейтс повысил стоимость подписки на Microsoft Office для частных пользователей. Семейная подписка Microsoft 365, включающая доступ к Word, Excel и другим приложениям для шести человек, теперь стоит $130 в год, что на 30 процентов больше.

Стоимость индивидуальной подписки увеличилась на 43 процента и составила $100 в год.

Как отмечает Bloomberg, компания делает ставку на готовность клиентов платить больше. По данным Microsoft, это первое повышение цен за последние 12 лет.

Изменения уже вступили в силу для новых пользователей и затронут действующих подписчиков при следующем продлении.

Повышение цены предпринимается для извлечения больших доходов из существующей клиентской базы компании и обосновывается многомиллиардными затратами на разработку и обслуживание дорогостоящих услуг искусственного интеллекта.

Компания с центральным офисом в Редмонде, штат Вашингтон, сотрудничает со стартапом OpenAI и обогащает свою линейку продуктов инструментами искусственного интеллекта, способными анализировать документы и создавать текст и изображения.

Вице-президент компании Брайан Рогниер в своем блоге отметил, что компания также внесла многочисленные улучшения в основные приложения Office и представила такие услуги, как антивирусная защита и инструменты для редактирования изображений и видео.