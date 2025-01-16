Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok

Популярный ютубер с многомиллионной аудиторией MrBeast (Джимми Дональдсон) написал в X о своем желании выкупить американскую часть TikTok у компании ByteDance.

Фото X/@MrBeast

Уже через день, он добавил, что не шутит, и с ним связалось несколько миллиардеров.

В среду MrBeast опубликовал видео в TikTok, где рассказал об активных переговорах с потенциальными инвесторами.

«Только что вышел со встречи с группой миллиардеров. TikTok, мы настроены серьезно. Вот мой адвокат, у нас уже готово предложение для вас. Мы хотим купить платформу. Америка заслуживает TikTok! Дайте мне место за столом переговоров, позвольте мне спасти эту платформу, TikTok!» — заявил Джимми Дональдсон.

Как сообщает Forbes, состояние блогера оценивается в $500 миллионов.

В свою очередь, материнскую компанию, владеющую TikTok, оценили в $300 миллиардов.

Китайские чиновники в качестве одного из возможных вариантов обсуждают продажу сервиса американскому миллиардеру Илону Маску.

28 декабря Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать его будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией США. В Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке приложения впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) президентом Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.