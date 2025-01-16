20:24
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Техноблог

Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok

Популярный ютубер с многомиллионной аудиторией MrBeast (Джимми Дональдсон) написал в X о своем желании выкупить американскую часть TikTok у компании ByteDance.

X/@MrBeast
Фото X/@MrBeast
 «Ладно, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не забанили», — сообщил Джимми Дональдсон.

Уже через день, он добавил, что не шутит, и с ним связалось несколько миллиардеров.

В среду MrBeast опубликовал видео в TikTok, где рассказал об активных переговорах с потенциальными инвесторами.

«Только что вышел со встречи с группой миллиардеров. TikTok, мы настроены серьезно. Вот мой адвокат, у нас уже готово предложение для вас. Мы хотим купить платформу. Америка заслуживает TikTok! Дайте мне место за столом переговоров, позвольте мне спасти эту платформу, TikTok!» — заявил Джимми Дональдсон.

Как сообщает Forbes, состояние блогера оценивается в $500 миллионов.

В свою очередь, материнскую компанию, владеющую TikTok, оценили в $300 миллиардов.

Китайские чиновники в качестве одного из возможных вариантов обсуждают продажу сервиса американскому миллиардеру Илону Маску.

28 декабря Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать его будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией США. В Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке приложения впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) президентом Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316936/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Китай может продать TikTok Илону Маску — Bloomberg
В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber
В ногу со временем. Патрульные Бишкека сняли видеотренд из TikTok
Водители блокируют выезд у станции скорой помощи. Глава УПСМ дал поручения
Эксперты выяснили: iPhone на iOS 17.4 невозможно взломать с помощью Cellebrite
TikTok против YouTube. Соцсеть разрешила выкладывать ролики длительностью 1 час
Отменить закон о возможном запрете TikTok в США через суд потребовали блогеры
Глава Еврокомиссии не исключает блокировку TikTok в странах Евросоюза
Популярные новости
Samsung начала выкупать подержанные смартфоны для сокращения электронного мусора Samsung начала выкупать подержанные смартфоны для сокращения электронного мусора
Xiaomi&nbsp;15 Ultra в&nbsp;стандартной комплектации получит поддержку спутниковой связи Xiaomi 15 Ultra в стандартной комплектации получит поддержку спутниковой связи
В&nbsp;Турции и&nbsp;Китае прошли испытания беспилотника вертикального взлета В Турции и Китае прошли испытания беспилотника вертикального взлета
Китай может продать TikTok Илону Маску&nbsp;&mdash; Bloomberg Китай может продать TikTok Илону Маску — Bloomberg
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
16 января, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:56
В Иссык-Кульской области произошло землетрясение
19:44
«Бакай Банк» объявил о временной приостановке работы с «Керемет Банком»
19:10
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
18:55
Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев в Украину