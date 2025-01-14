Китай может продать TikTok Илону Маску, пишет Bloomberg.

По данным издания, китайские чиновники в качестве одного из возможных вариантов обсуждают продажу сервиса американскому миллиардеру.

Пекин предпочитает, чтобы TikTok оставался в собственности материнской китайской компании ByteDance Ltd, однако судьи Верховного суда США, которые рассматривают закон, ограничивающий работу приложения в Штатах, вероятно, поддержат запрет на работу TikTok.

Запрет может вступить в силу 19 января, если только ByteDance не продаст сервис. Один из сценариев, обсуждаемых китайскими властями, предусматривает продажу Илону Маску американского сегмента TikTok. Bloomberg пишет, что в таком случае Маск и ByteDance будут совместно управлять TikTok US.

При этом пока не известно, обсуждалась ли такая сделка с Илоном Маском. Сам он ранее выступал за продолжение работы TikTok в Соединенных Штатах. По его мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X, заявлял предприниматель.

Представитель TikTok в беседе с Variety назвал сообщения о продаже платформы владельцу соцсети X «чистой выдумкой».