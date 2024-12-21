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Техноблог

Главные провалы 2024 года в сфере науки и техники назвал MIT Technology Review

Журнал MIT Technology Review назвал главные провалы 2024 года, которые произошли в сфере науки и техники. Список опубликован на сайте издания.

MIT Technology Review
Фото MIT Technology Review

Журнал, который ведут специалисты Массачусетского технологического института (MIT), добавил в список сервис искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini AI, который оказался в центре скандала из-за неумения генерировать изображения людей. Также авторы упомянули корабль Boeing Starliner, из-за которого американские астронавты застряли на МКС.

Специалисты назвали одним из провалов года сбой CrowdStrike, из-за которого операционная система (ОС) Windows перестала работать на тысячах компьютеров по всему миру. Также они упомянули взрывающиеся пейджеры — скрытые взрывчатые устройства, которые приводили в действие удаленно.

Издание напомнило о стартапе по выращиванию салата в вертикальных фермах Bowery, который собрал $700 миллионов инвестиций, но обанкротился. Кроме того, они отнесли к провалам платформу для генетических исследований 23andMe, попытки бизнеса обойти ограничения по снижению углеродных выбросов и «бестолковый» ИИ, создающий бесполезный контент.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314968/
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